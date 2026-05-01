オランダ代表のクーマン監督が現状に言及オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、今夏のワールドカップ（W杯）に向けた選手たちの相次ぐ負傷離脱に苦悶の表情を浮かべている。MFシャビ・シモンズとMFイェルディ・スハウテンがともに十字靭帯を損傷し、本大会欠場が確実となった。オランダメディア「Sportnieuws」が報じている。オランダは現地時間6月14日のW杯初戦で日本代表と対戦する。重要な一戦を前に、クーマン監