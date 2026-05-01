さぬきのゆめディアマンクッキー 大型連休で観光などに出かけ、おみやげを探す機会が多い季節です。高松自動車道の津田の松原SAなどを運営する穴吹エンタープライズ（高松市）は、香川県産小麦「さぬきの夢」と「さぬきの夢石臼挽き全粒粉」を使用した新商品「さぬきのゆめディアマンクッキー」を5月3日（日）から販売します。 観光需要の回復に伴い、「その土地ならではの魅力」や「ストーリ}