佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5月1日の天気をお伝えします。「天気の予想」 天気は回復傾向ですが、午前中いっぱいは変わりやすい天気でしょう。晴れていても急に雨が降ることがあります。午後には天気は安定し、日差しが届く時間もあるでしょう。 「傘は必要なのかどうなのか？」 午前中はにわか雨の可能性があります。折りたたみの傘があると良いでしょう。午後からのお出かけは雨具の