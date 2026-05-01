第２子妊娠中のタレントでモデルのラブリ（３６）が、まもなく出産！最新ショットを披露した。３０日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が立ち上げたビューティーブランド「イカウ（ｉｋａｗ）」のポップアップイベントの開催を報告。「出産まであと３日となる臨月満月な私ですが祝日、娘と一緒に店頭に行ってきました！多くの方々にお越しいただいており感極まるほど嬉（うれ）しかったです」と訪問客に喜んだ。今に