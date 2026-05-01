記事ポイント全国70店舗以上のグルメ・スイーツが集結する「DEJIMA博 2026」、5月2日から6日まで長崎水辺の森公園で無料開催今年初登場の「ふわふわ宇宙ステーション」を備えた「こどもでじまはく」、5月2日から10日まで屋内の出島メッセ長崎で展開書道展・エコアート・スポGOMI・3×3バスケが連動し、長崎市中心部全体でGWのにぎわいを創出長崎のゴールデンウィークに、食・遊び・アート・スポーツ・環境をテーマにした大型イベン