モデル・仁香（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。米国での18歳・長男との様子を投稿した。長男が米国に留学中の仁香。「kくんとSFCで待ち合わせ」と記し、長男の様子を公開した。「最近ハマってるラッパー教えてもらった」とつづった。「#親子でディグり合う日が来るなんて」「#お腹の中からラップ聴いてたよ」と記した。仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に16歳年下の写真家