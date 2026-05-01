フィリーズは4月30日（日本時間5月1日）、本拠でのジャイアンツとのダブルヘッダーで2試合ともサヨナラ勝ちを収め、劇的勝利で3連勝を飾った。ダブルヘッダー第1戦は1−2で迎えた9回1死一塁からストットの適時三塁打で同点に追いつくと、なおも2死三塁でクロフォードが遊撃最深部へゴロを放った。遊撃手・アダメスが逆シングルで捕球後、素早く一塁へ転送したが、全力疾走したクロフォードの足が先に一塁ベースに到達。適時内