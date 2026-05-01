元NHKアナウンサーの中川安奈がバラエティ番組で披露した、自身の経歴とルーツを掛け合わせた独創的なVTR振りに、共演者も思わず唸った。【映像】中川安奈が披露したNHK風のVTR振り（実際の様子）お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』は、世の中のトピックから派生する「余談」を掘り下げるトーク番組である。29日の最新回には、中川安奈や元官僚の岸博幸らがゲストとして登場し、現代の教育