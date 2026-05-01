『藤井聡太棋聖と羽生善治九段の黄金カードが見たい』。日本中の将棋ファンが、歴史的偉業となる羽生九段の「タイトル100期」に期待を寄せる中、きょう5月1日、東京・将棋会館にて行われている第97期ヒューリック杯棋聖戦挑戦者決定戦の舞台に立つ服部慎一郎七段（26）は、間違いなく独特な空気感に包まれながら盤に向かっている。そんな後輩棋士に対し、同じく決勝トーナメントを戦った広瀬章人九段（39）から“アウェイのスス