女流雀士でグラビアアイドルとしても活躍する高宮まりが、1日発売の『近代麻雀』2026年6月号の表紙および巻頭グラビアに登場した。“Mリーグの女神”とも称される人気プロが、誌面で存在感を放っている。【写真】美脚スラリ！“Mリーグの女神”高宮まり今号では、高宮の魅力を存分に引き出したグラビアを掲載。鍛え上げられたスタイルと洗練されたビジュアルで、麻雀ファンのみならず幅広い読者の注目を集める内容となっている