高市政権が進める政策や法案で何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか。そのポイントをイチから確認します。今回は、飲食料品の消費減税の行方を解説。公約通り0％にするのか、スピードを優先して1％にするのか。政治決断が求められそうです。■0％だと…レジ改修に「1年程度」鈴江奈々アナウンサー「every.では今何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか、継続的にお伝えしています。防衛装備品の輸出や憲法改正