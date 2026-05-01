2月に左アキレス腱を断裂しリハビリ中の阪神・石井大智投手が、1日、室内練習場でキャッチボールを行った。30メートル程の距離で、トレーナーを相手に30球ほど投球した。右腕は4月29日に、ファーム本拠のSGL尼崎で屋外での歩行練習を行っていた。