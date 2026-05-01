『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が4月24日に放送され、10年前に一度だけ聞いた弾き語りの歌声をもう一度聞いて、新社会人としての不安を乗り越えようとする女性の様子が描かれた。【映像】弾き語りが聞こえて号泣する様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求す