にんべんは、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「辛子明太子海苔のせかつぶしめし」を発売した。気温が上がり始める時期にぴったりな味わいに仕上げた「かつぶしめし」を提供する。4月28日〜5月31日の期間限定で販売する。本枯鰹節の上に食欲をそそるピリ辛の辛子明太子と香ばしい海苔をトッピングした。辛子明太子の程よい辛味と海苔の香りが本枯鰹節の旨みを引き立てる。税込み600円（テイクアウト価格）。午前11時から