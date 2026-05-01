女子中学生向けファッション誌「nicola」の専属モデルとして、13歳の末永ひなたと瑞島穂華の2名が新たに加入することが発表された。2人は5月1日発売の「nicola」7月号（新潮社）で誌面デビューする。 【写真】末永ひなた＆瑞島穂華の「nicola」2026年7月号初登場カット 末永ひなたは2012年6月18日生まれで埼玉県出身。2021年、小学3年生のときに「第10回ニコ☆プチモデルオーディション」で応募総数5370名のなか