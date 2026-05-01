『トリリオンゲーム』『サンクチュアリ』などで知られる池上遼一が、「小学三年生」で連載した『怪奇大作戦』のコミカライズ。本作が半世紀以上の時を経て『怪奇大作戦 池上遼一版』として初めて単行本化されることが発表された。発売は4月30日で、発行は小学館クリエイティブ、発売は小学館。 【漫画】『怪奇大作戦』を試し読み 『怪奇大作戦』は、1968年から1969年にかけて放送された円谷プロダクションの特撮テレビ