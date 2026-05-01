LINE Digital Frontier、REDICE STUDIO、KADOKAWAの3社が、webtoon制作スタジオ「STUDIO WHITE（スタジオホワイト）」を共同設立したことが発表された。 【画像】『ロードス島戦記』スピンオフを試し読み 第1弾作品として、水野良の小説『ロードス島戦記』のスピンオフ作品をwebtoon化することが決定。2026年5月9日より韓国語版をNAVER WEBTOONにて配信開始する。日本語版は2026年下半期にLINEマンガとebookjapa