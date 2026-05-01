竹内絢香による漫画『ロンドンバディーズ』の1巻がパイ インターナショナルより発売。刊行を記念して、コミックショートPVが公開されたほか、オリジナルのアクリルキーホルダーや図書カードが当たるキャンペーンも開始された。 【漫画】『ロンドンバディーズ』を読む 本作は、熱狂の60年代ロンドンを舞台に、正反対の相棒たちを描くビルドゥングス・ミステリ・ロマン。誰に