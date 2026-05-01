駐機場が倍に函館空港を運営する北海道エアポートは、同空港の国際線旅客ターミナルビルの改修工事完了ならびに国際線免税売店がリニューアルしたと発表しました。2026年4月23日、新たになったターミナルビルの様子が公開されています。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「函館空港の新国際線ターミナル」全貌です函館空港の国際線ターミナルはそもそもロシアのユジノサハリンスクへの航空便のために作られ