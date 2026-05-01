仙台管区気象台発表 【画像】GWの全国の天気はどうなる？ 東北地方では、発達する低気圧の影響により、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。２日未明から夕方にかけて、西よりの暴風に警戒してください。また、東北太平洋側南部では、１日昼前から昼過ぎにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。この低