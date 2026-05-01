◆ファーム・リーグ巨人―広島（１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の北浦竜次投手（２６）、萩尾匡也外野手（２５）、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）＝中大＝、リチャード内野手（２６）が１日、ジャイアンツ球場室内練習場で行われたファーム・リーグ、広島戦の試合前練習で２軍に合流した。今季から加入した北浦は開幕１軍をつかんだが、１１試合に登板して防御率１０・２４。先月２８日の広島戦（東京ドー