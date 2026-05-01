◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順決定出走する３歳馬１２頭の枠順が５月１日、決定した。３戦２勝とまだ底を見せていないメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は８枠１１番に決まった。近３走〈２〉〈２〉《１》着と堅実で、切れ味鋭い末脚が光るシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は４枠４番。サウジダー