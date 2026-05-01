国連の安全保障理事会で先月30日、核問題に関する議論が行われ、中国が日本について、「核兵器保有の境目に立っている」などと改めて批判しました。先月30日に開かれた安保理会合では、北朝鮮の核問題について議論が行われました。日本は、北朝鮮による核・ミサイル活動を批判した上で、「戦争で原爆投下を受けた唯一の国として、核兵器のない世界を実現するために国際社会と緊密に連携し続ける」と強調しました。日本の発言に対し