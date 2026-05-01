ギリシャ・ス二オン岬に立つポセイドン神殿の背後に上る満月/Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images（CNN）5月は2回の満月が観賞できる月になる。最初の満月の「フラワームーン」は、天体観測サイト「アーススカイ」によると、日本時間の2日午前2時23分にピークを迎える。「完全な満月になる24時間前から24時間後にかけても、人間の目には満月に見える」。米航空宇宙局（NASA）の有人月探査計画「アルテミス3」の科学者ノア・ペトロ