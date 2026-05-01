イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品「ちいかわ」初の映画、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。そのメインビジュアルが、このほど解禁された。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』メインビジュアル『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクション