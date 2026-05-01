三重ホンダヒートは5月9日、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第18節(vs トヨタヴェルブリッツ)において、特別企画「青空コメダ」を三重交通G スポーツの杜 鈴鹿(三重県鈴鹿市)で開催する。「青空コメダ」イメージ図同企画は、三重ホンダヒートの本拠地移転前ラストホストゲームを盛り上げるため、東海発祥で全国展開する「コメダ珈琲店」とタッグを組み実施される。当日は、スタジアム場外のイベント広場「HEATE