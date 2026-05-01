星野リゾートが運営する温泉旅館「界 遠州」(静岡県浜松市・舘山寺温泉)は4月28日、新客室「茶ごもり特別室」の宿泊提供を開始した。茶ごもり湯治グッズ同施設では、「美茶楽湯治」をテーマに、お茶の魅力を五感で楽しむ温泉滞在を提案してきた。その中心を担ってきたのが、季節ごとに厳選されたお茶を最適な淹れ方で愉しめる「美茶楽ラウンジ」で開催されるご当地楽「美茶楽のおもてなし」。お茶のルーツや文化に触れる体験を提供