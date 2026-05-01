BTSのJIMINが久しぶりに「This Is Jimin」コンテンツを公開し、世界中のファンから熱い反応を集めた。JIMINは4月29日、自身のSNSにハッシュタグ「#thisisjimin」とともに、「SWIM with jimin（Slow Jam R&B Remix）」のパフォーマンス映像を投稿した。【写真】JIMIN、はだけシャツから“タトゥー”チラリ「This Is Jimin」は、2023年11月以来、約3年ぶりに披露されたJIMINのダンスコンテンツ。映像の中でJIMINは、裸足に金髪の