7周年を前に解散を発表したボーイズグループCIXのメンバー、スンフンが歌手活動を引退することを表明した。4月29日、スンフンは自身のSNSでグループの解散について言及し、ファンへ向けた自筆の手紙を公開した。【全文】CIX、7周年を前に活動終了を発表手紙の中でスンフンは「もう7年という時間が経ちましたね。最初は何が何だかわからないまま、ただデビューできることが嬉しくて始めた活動でしたが、いつの間にかこんなに長い時