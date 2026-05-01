【信濃 寝待の銀輿Ver.】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：30,360円 LEDアクリル展示ケース付きスペシャル版：38,500円 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「信濃 寝待の銀輿Ver.」を2027年1月に発売する。価格は30,360円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する空母「信