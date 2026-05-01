名古屋市は、5月分の市バスの軽油を1リットルあたり約140円で契約しました。前の月より下がったものの、イラン情勢の影響で高値が続いています。 【写真を見る】市バスの軽油 5月分は1リットル約140円で契約 4月分より下がるも高値続く イラン情勢前は1リットル約100円… 名古屋 市バス用の軽油は3か月に一度入札で調達しますが、ことし4月からの3か月分は入札が成立せず、4月分は1リットルあたり199円で特定の業者と随意契約し