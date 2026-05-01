頭をかくシャンシャン。（４月５日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安5月1日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が頭をかく姿が撮影された。