オーストラリア南部で小型の訓練機が空港の格納庫に墜落し、飛行中だった日本人の訓練生とオーストラリア人の教官の2人が死亡したほか、10人が重軽傷を負いました。現地時間の4月29日午後、オーストラリア南部アデレード郊外のパラフィールド空港で訓練飛行中の小型機が墜落。その際に格納庫に衝突して、大規模な火災が発生しました。現地メディアによると、この事故で小型機に乗っていた24歳の日本人の訓練生の男性と、29歳のオー