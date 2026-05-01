◇ア・リーグブルージェイズ−ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続4番で先発出場し、1−4の8回1死一塁第4打席は左飛だった。第1打席は四球、第2打席は左飛、第3打席は三ゴロで、4打席目も快音は響かなかった。過去2戦連続V打と波に乗る背番号7は13連戦の真っ最中7戦目だが、主軸としてバットは存在感を示している。前日のV打後には「しっ