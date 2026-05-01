【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は４月３０日、北朝鮮の核・ミサイル開発を巡る会合を開いた。日本や米国、韓国などは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を非難し、国連制裁の履行を徹底するよう求めた。北朝鮮は反発し、中国とロシアも日米韓の軍事協力が緊張を高めていると主張した。英国の民間調査団体「オープン・ソース・センター」のジェームズ・バーン最高経営責任者は、北朝鮮の港で昨年１１月以降、