外資系のメットライフ生命保険で、社員が出向先の代理店から不正に情報を持ち出した疑いについて、同社が調査結果を1日午後にも発表することが分かった。持ち出し件数は国内生保業界で最多となる可能性がある。代理店の広島銀行や福岡銀行は、メットライフ側が顧客情報を持ち出していたと既に発表していた。金融庁は原因分析に向けメットライフに保険業法に基づく報告徴求命令を出した。生命保険業界では出向者による情報持