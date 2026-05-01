沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、船の運航団体「ヘリ基地反対協議会」は1日「大切なお子さまを亡くされたご遺族に計り知れない悲しみと苦しみをもたらしたこと、心より深くおわび申し上げます」とのコメントをホームページに掲載した。団体は4月2日にも謝罪文を掲載していた。死亡した同校2年武石知華さん（17）の遺族が投稿サイト「note（ノート）」で、事故直