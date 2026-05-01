BEYOOOOONDS 小林萌花がナビゲーターも務める「旅するクラシック プレミアム・ステージ 2026」が8月25日（火）、すみだトリフォニーホール 大ホールにて開催される。 出演は、BEYOOOOONDS／SeasoningS所属の小林萌花（ピアノ）、新時代を築くクラシックアーティスト・高松亜衣（ヴァイオリン）、築地杏里（チェロ）、そして広田華奈子（指揮）。 それぞれが高い実力と個性を兼ね備えログインして続きを読むThe post 小林萌花がナビ