女優吉岡里帆（33）が1日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。この日から発売される「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」の新CMに出演中。「日常の中の小さな幸せ」をテーマに、宝くじがもたらす前向きな気持ちを表現している。今田美桜（29）と先輩後輩役を演じ「あうんの呼吸で撮影できた。ほっこり感があって温かいCMになっていて、お気に入りです」と話