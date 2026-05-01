そら豆をカリッと食べるだけでも十分おいしいのに、そこへブラックペッパーまで振ってしまうとは。これはもう、仕事終わりの一杯が頭をよぎっても仕方ありません。カルビーの「miino（ミーノ）」シリーズから、「miino そら豆 ブラックペッパー味」が5月11日に登場します。発売はまず全国のコンビニエンスストアで先行スタート。コンビニエンスストア以外の店舗では、5月25日から期間限定で販売されます。【その他の画像・さら