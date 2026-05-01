新潟地方気象台は１日午前10時10分、佐渡に「暴風警報」を、午前午前10時57分に、下越に「暴風警報」を発表しました。下越では１日昼過ぎまで、佐渡では１日夕方から２日明け方まで、暴風に警戒してください。新潟県では１日昼過ぎから２日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが降る、急な強い雨に注意が必要です。気象台によりますと前線を伴った低気圧が、発達しながら日本海を北東へ進む見込みで、北陸地方の上空