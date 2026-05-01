言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、現代生活に欠かせない通信端末の略称、チームスポーツでのボールの受け渡し、そして世界中で親しまれる冬の大きな行事という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ほぱ□□わしくり□□すヒント：サッ