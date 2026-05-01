中国メディアの上遊新聞によると、雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県で4月30日午前、19人が乗っていたバスが横転する事故があり、7人が死亡し、12人が負傷した。現地の関係筋によると、バスは馬街郷から元陽県の県城（県政府所在地）に向かう途中、橋の近くで横転して崖を滑り落ちた。事故を受け、元陽県の警察や消防などが現場に急行して負傷者を病院へ搬送し、原因を調べている。死亡した7人のうち、2人はその場で死亡し、5人は