お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。男女双子が誕生したことを報告しました。【画像】子ども誕生の報告「おめでとうございます！」村上さんは「自分まだまだっす！子のためにももっと頑張ります」とつづり、双子誕生を報じるXまとめのスクリーンショットを1枚載せています。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で、村上さんが相方の野田クリスタル