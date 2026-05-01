ヒュンメルが髭を剃って最初のスタメンで4打数3安打3打点と躍動■DeNA 6ー2中日（30日・バンテリンドーム）DeNAのクーパー・ヒュンメル外野手が、4月30日にバンテリンドームで行われた中日戦で2号ソロ含む4打数3安打3打点と躍動した。その姿は髭をサッパリと剃り落としており、ファンも「別人じゃん」「誰？」「ハリウッド俳優の方とかですか？」と驚いている。「6番・左翼」で先発出場したヒュンメルは、3回2死の第1打席にマ