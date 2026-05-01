「セブンイレブン」は、5月2日（土）から3日間限定で、「セブンカフェ ベーカリー」の商品がお得な価格で購入できる「感謝割り」を、全国の取扱店舗で開催する。【写真】全部おいしそう！バターの香りが豊かな「サクサククロワッサン」も■人気商品がお得に買える！今回「感謝割り」第1弾として開催されるのは、「セブンカフェ ベーカリー」から“お店で焼いた・揚げたシリーズ”全品が30円引きになる期間限定のフェア。対