米上院軍事委員会の公聴会で発言するヘグセス国防長官＝4月30日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は4月30日、上院軍事委員会の公聴会で、議会による宣戦布告や承認なしに始めた軍事行動について国内法が原則60日以内に撤収するよう求めていることに関し、イラン攻撃は現時点で対象ではないとの認識を示した。停戦中の日数は60日に計上されないと一方的に主張し、期限は迎えていないと強調した。イ