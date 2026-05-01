人気レースクイーンの橘香恋（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。ドット柄シャツ姿での“モーニングコール”した。「おはようゴールデンウィークにおでかけしない派です」とつづり、ブラウンのドット柄シャツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「デジカメ」「水玉」「ドット」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「ますます魅力的でキュートで可愛いですね〜」「おはよう。かわいい」「コーデお似合いで可愛い」