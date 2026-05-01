タレントの内村光良が１日、ＮＨＫ「あさイチ」で、「すごい」と思う同世代芸人の名を挙げた。この日のゲストは内村。ＮＨＫでは長年「ＬＩＦＥ！」でコントを続けており、５月に約９０００人収容のホールで「ＬＩＦＥ！」を舞台でやる予定。現在はその準備に追われているという。もちろんそのためのネタなども練習しているが、内村は「同世代で言うと、爆笑問題ってすごいなって」とコメント。「年１とかでネタなら分かるの