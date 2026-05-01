ILLITが4月30日、4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」をリリースした。発表前から世界中で注目されていた。Spotifyの「カウントダウンチャート・グローバル」（4月29日付）で6位にランキングしていた。このチャートは、世界中の利用者がアルバムやシングルのリリース情報をいち早く受け取るために通知を申し込む、事前保存件数のトップ10を決める指標。ILLITはリリース前に、所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）を通じてQ＆A